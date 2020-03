Tournoi de qualification olympique: le Bastognard est bien décidé à saisir sa chance de se qualifier pour Tokyo.

Une inflammation à l’épaule en raison d’un nerf bloqué, un genou qui grince et deux semaines d’arrêt complet : pas de quoi entamer la motivation de Ziad El Mohor à l’heure de prendre l’Eurostar pour Londres, ce jeudi matin, pour disputer le tournoi européen de qualification olympique. "Ces petits bobos, qui sont sous contrôle, c’est le signe que la préparation a été intense ! En fait, ça fait deux ans que je n’arrête pas. Je n’ai jamais manqué un tournoi et, du coup, j’ai à peine eu le temps de souffler", explique ce sportif de 24 ans qui a "relancé la machine". Et poursuit le rêve de disputer les JO alors qu’il a découvert la boxe anglaise un peu par hasard après avoir pratiqué le football, le karaté, la natation et, surtout, le judo.

"À 16 ans, je me suis blessé à la clavicule et je me suis dit qu’après ma rééducation j’allais commencer la boxe parce que ça me titillait depuis longtemps", se souvient le natif de Libramont. "J’ai commencé dans une salle de kick-boxing, chez moi, à Bastogne. J’ai tout de suite bien aimé. J’ai commencé les compétitions et gagné quelques combats. Mais je n’étais pas assez souple et je me suis redirigé vers un club de boxe anglaise à Sedan. J’ai tout de suite été séduit par la dimension technique, presque artistique, de la boxe, que je trouvais plus belle, plus propre que la bagarre du pieds-poings."

Présentant certaines dispositions, affichées notamment lors de son premier tournoi international, à Saint-Nazaire, où il a tenu tête en finale à un adversaire triple champion de France et bien plus expérimenté ("il comptait 80 combats, j’en avais à peine 20"), Ziad El Mohor, dont le nom révèle des origines palestiniennes dont il est très fier, a fini par quitter son travail, l’idée de disputer les Jeux olympiques ayant germé progressivement.

"J’ai suivi d’assez près les Jeux de Rio, et là j’ai eu le déclic. C’est devenu un objectif ! Dans ma tête, inconsciemment, ma préparation a commencé à ce moment-là. Je me souviens que j’avais contacté Anas Messaoudi pour prendre mes renseignements. Malgré son niveau, il avait manqué sa qualification de peu, donc je savais que j’allais devoir mettre toutes les chances de mon côté. Les Jeux me font rêver énormément. J’ai encore vu récemment que Mohamed Ali (NdlR : alors Cassius Clay) avait gagné le titre olympique, en 1960, dans ma catégorie des - 81kg en plus…"

Classé cinquième aux Jeux européens de Minsk en juin 2019, Ziad El Mohor espère avoir le plaisir d’intégrer à nouveau le Team Belgium à Tokyo.

"C’était une très grande fierté de porter la même tenue que des sportifs renommés comme Toma Nikiforov ou Charline Van Snick. Ça m’a boosté ! Je pense que ça a fait ma force pour réussir un beau parcours en Biélorussie. Ce serait beau de retrouver des gens de ce calibre-là au Japon."

Un top 6 à Londres le qualifierait de facto pour les Jeux. "Mais, pour y arriver, il faut viser plus haut, c’est-à-dire la médaille", sourit Ziad, qui sera l’un des quatre représentants de la Ligue francophone de boxe. "En réalité, il est difficile de m’exprimer sur mes chances. J’espère déjà bénéficier d’un bon tirage. Une fois sur le ring, ce sera alors à moi d’imposer mes qualités."

En boxe olympique, où les combats se disputent en 3x3’, l’intensité est particulièrement élevée. "C’est un style de boxe où on joue sur la vitesse et la touche. Certains vont chercher la puissance, bien sûr, mais le plus souvent les boxeurs vont toucher sans forcément faire mal", détaille le Luxembourgeois. "Il faut être assez explosif et, comme je suis un peu fainéant, je dois me faire violence pour être actif rapidement. Je dois être échauffé correctement pour être à fond dès le départ. Sur ce point, j’ai beaucoup évolué dernièrement."

Notre compatriote pense que les juges sont plus sensibles aux prestations de boxeurs qui affichent une attitude dominante sur le ring.

"Le gars qui mettra une grosse pression et du rythme va marquer des points. Mais on peut aussi mettre du rythme en boxant en reculant, un peu comme l’Anglais Benjamin Whittaker, médaillé d’argent aux Jeux européens et de bronze aux championnats du monde. Il sera l’un des favoris à Londres. L’Azéri contre qui je m’étais incliné à Minsk est fort également. En mi-lourds, il y a de la densité et différents profils de boxeur. Il faut donc être capable de s’adapter rapidement d’un combat à l’autre. Je vais devoir étouffer mon adversaire, mettre énormément de coups quitte à me découvrir un peu."

Et bien gérer son effort. "Si on est trop généreux d’emblée, on risque d’être vidé et de perdre le combat. Méfiance !"





Une préparation physique exigeante

LE POIDS Coaché à Bastogne par son papa pour les entraînements de boxe, Ziad El Mohor rallie aussi régulièrement la piste d’athlétisme située à Marche "pour (ses) entraînements de sprint". Il est, par ailleurs, adepte du crossfit. "C’est une discipline qui me sert énormément. Je n’utilise jamais de charges trop lourdes, je travaille juste avec le poids du corps et cela me suffit pour faire de bonnes séances. Je travaille le cardio, l’explosivité, la résistance musculaire. Avant, quand je soulevais de la fonte, je congestionnais mes muscles." Essentielle, la question du poids ne le perturbe pas. "Je suis toujours à 2 ou 3 kilos au-dessus de la limite, je n’essaie pas de monter plus haut que 84 kg. Depuis un bon mois, je suis à la lettre le programme de mon diététicien."

Une bonne leçon aux Mondiaux

Les Mondiaux d’Ekaterinbourg, en septembre, ont tourné court pour El Mohor. "C’était une déception mais j’en ai tiré les leçons, assure-t-il. Je me suis pris la tête par rapport à des futilités, me laissant distraire par la grandeur de certains boxeurs, des champions olympiques et du monde, et je me suis fait bouffer par le stress. Cette compétition était un cran au-dessus des Jeux européens. Je n’étais pas dans mon combat et j’ai une grosse revanche à prendre par rapport à ça." Depuis, le boxeur travaille avec le psychologue du sport de l’UCL Philippe Godin. "L’imagerie mentale, c’est comme un entraînement. Elle permet d’évacuer le stress et les interrogations relatives à des sujets sur lesquels on n’a aucune prise. On travaille sur la respiration…"

Soutenu par la Fondation Ladbrokes

Difficile, pour un boxeur amateur sans soutien institutionnel, de joindre les deux bouts. "J’ai compté un jour que j’en avais pour plus de 10 000 euros par an, raison pour laquelle j’ai commencé à constituer des dossiers de sponsoring. Je ne m’en sortais plus", confie Ziad El Mohor. "Il y a quelques mois, le gymnaste Jimmy Verbaeys m’a parlé de la Fondation Labrokes, qui offrait son aide à dix sportifs à condition d’envoyer une candidature. Je n’ai pas hésité ! Et me voilà soutenu, depuis septembre, au même titre que l’athlète Hanne Claes, la judoka Anne-Sophie Jura, le cycliste Jules Hesters, le tennisman Julien Cagnina ou la basketteuse Séraphine Bastin. C’est une aide précieuse car Ladbrokes paie les frais de déplacement, médicaux et le matériel sportif."

Une fascination pour le Japon

"Quand j’ai appris que les JO 2020 étaient organisés à Tokyo, je me suis dit que c’était un signe parce que j’adore le Japon. C’est mon pays préféré !" Ziad El Mohor avoue une véritable fascination pour un pays dont il a découvert plusieurs grandes villes en 2018. Avec une expérience particulièrement marquante à Kyoto. "Un matin, j’ai été réveillé par des secousses : l’hôtel où je séjournais avait commencé à trembler, c’était très impressionnant. Un touriste coréen a voulu me rassurer : ‘Oh, ce n’est rien, c’est un tremblement de terre.’ Mais, pour le même prix, le bâtiment s’effondrait ! Comme ce fut le cas en certains endroits." Mais d’où lui vient cette passion pour le Japon ? "Des mangas ! Quand j’étais petit, j’en avais une collection impressionnante. Hajime no Ippo , qui traite de boxe sur un ton réaliste, était l’un de mes préférés. Malheureusement j’ai tout perdu dans l’incendie de notre maison."