La finale mondiale du Red Bull BC One, l'apothéose de la plus importante compétition de breakdance "1vs1", n’a vraiment pas souri à la Belge Maxime "Madmax" Blieck. Deuxième l’an dernier, en Autriche, l’Anversoise a été éliminée d’emblée ce samedi, en Pologne, par la surprenante Russe "Vavi", issue des dernières qualifications de la semaine. La victoire finale et la ceinture mondiale sont revenues à l’Américaine "Logistx". Next time better !

À revoir sur redbull.be/bcone