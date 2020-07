Après avoir pris 16 kg de muscles, le champion américain pulvérise tous les records de distance !

En s’adjugeant, ce dimanche, le Rocket Mortgage Classic à Détroit, Bryson DeChambeau, 26 ans, a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès et a défrayé, un peu plus, toutes les chroniques. Depuis la reprise des tournois sur le PGA Tour, le champion américain alimente, il est vrai, bien des conversations. En cause : son nouveau look de déménageur qui ne cesse de faire le buzz sur toute la planète golf !

