Les compétitions de qualification olympique se suivent à un rythme effréné. Après le slalom, canoïstes et kayakistes se retrouvent pour le sprint cette semaine, à Szeged (Hongrie). Et un Belge s’est illustré lors de cette journée d’ouverture. Artuur Peters s’est, en effet, directement qualifié pour la finale A du K1 1.000 m. Le Limbourgeois de 24 ans a remporté la troisième série (sur trois), où seul le premier accédait à la finale A, programmée ce jeudi, à 11h15. Les deux premiers de cette apothéose décrocheront un ticket pour les Jeux !

Artuur Peters a mené la course de bout en bout, n’étant jamais menacé par l’un de ses sept adversaires et terminant en 3’40.50, avec plus de deux secondes d'avance sur le Polonais Stabno (3’42.58). Le kayakiste originaire de Neerpelt s’est ainsi brillamment qualifié, tout comme le Danois Poulsen (3’40.14) et le Serbe Zdelar (3’38.93), également vainqueurs de leur série. Au terme des deux demi-finales, le trio a été rejoint par six autres concurrents. Attention : en finale, la victoire et le premier accessit se joueront aux alentours de 3’34-3’35.

Une deuxième finale en K2 1.000 m avec Bram Sikkens !

En plus de l’épreuve individuelle, Artuur Peters a également disputé les séries du K2 1.000 m avec son coéquipier Bram Sikkens. Mais, là, le duo n’est pas parvenu à se qualifier directement pour la finale A après s’être classé cinquième de la deuxième série (sur deux), en 3’25.26. Renvoyés en demi-finale, Peters et Sikkens se sont, alors, classés deuxièmes, en 3’24.81, à 1.01 des Hongrois Beke et Varga, s’offrant ainsi une place en finale ! Dans ce bateau, il n’y aura qu’un sésame olympique octroyé à l’issue de la finale A, ce jeudi, à 18h55.

Également engagé lors de cette compétition de qualification olympique, en K1 200 m, Jonathan Delombaerde a, lui aussi, terminé cinquième, en 36.09, de sa série éliminatoire, où seul le vainqueur décrochait sa place directement pour la finale A. Direction les demi-finales pour notre compatriote qui n’a malheureusement pu y réussir mieux qu’une septième place, en 37.30. Pas de finale A donc !

Seules Hermien Peters et Lize Broekx, en K2 500 m, sont actuellement assurées de participer aux Jeux après s’être classées quatrièmes au Mondial 2019, à… Szeged. Une dernière chance sera octroyée aux non-qualifiés en K1 à l'occasion des régates de qualification mondiale, les 20 et 21 mai, en Russie.