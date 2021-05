Disputé à Ivrea, dans le Piémont italien, l’Euro de canoë-kayak (version slalom) n’a pas permis aux trois Belges engagés de décrocher leur qualification olympique. Dès la première journée, jeudi, seul Gabriel De Coster avait, il est vrai, réussi à s’extraire des séries du K1 masculin et, ainsi, se qualifier pour les demi-finales.

Derrière l’Italien De Gennaro (74:93), le citoyen de Tervuren s’était classé 25e, en 81:40, un chrono lui permettant de figurer parmi les 30 kayakistes directement qualifiés.

Victor Hennin (49e, en 100:63) et Mathieu Doby (59e, en 151:52) avaient, eux, été renvoyés aux repêchages. S’ils ont mieux presté que lors de leur premier parcours, Mathieu (15e, en 85:34) et Victor (16e, en 85:62) n’ont pas pu se qualifier, seuls les dix premiers de ces repêchages ayant encore accès aux demi-finales.

Engagée, vendredi, dans la compétition par équipes, la Belgique (avec les mêmes De Coster, Doby et Hennin) ne s’est pas illustrée, devant se contenter de la 16e place. Lourdement pénalisé sur une porte mal négociée, le trio belge n’a pas été à la hauteur de ses ambitions.

Ce samedi avaient lieu les demi-finales du K1 masculin avec le plus jeune (20 ans !) de nos représentants. Et Gabriel De Coster s’y est classé 30e sur 40, seuls les 10 premiers étant qualifiés pour la finale. Le Belge est parti à la faute sur les 11e et 19e des 25 portes, écopant de deux pénalités de deux secondes. Son chrono total de 97:58 ne lui a donc pas permis d'approcher le fameux Top 10 qualificatif.

"Le parcours était très exigeant tant sur le plan technique que physique et la première erreur de Gabriel, sur la porte 11, lui a fait perdre le fil de sa descente. Il est déçu parce qu’il se sentait capable de mieux..." explique Annick De Vries, responsable de la délégation belge.

Malheureusement pas de Jeux de Tokyo, donc, mais d’autres objectifs pour Gabriel De Coster avec deux manches de Coupe du Monde, début juin, ainsi que l’Euro et le Mondial -23 ans, cet été.