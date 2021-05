Un sur trois ! Tel est le bilan des Belges engagés lors des séries de K1 masculin (version slalom) ce jeudi, à Ivrea, dans le Piémont italien, où ont lieu les Championnats d’Europe de canoë-kayak. Prévue jusque dimanche, cette compétition sert de qualification olympique pour Gabriel De Coster, Mathieu Doby et Victor Hennin.

D’origine respectivement allemande et française, Janina Kriesinger et Elorri Erdoïs disputent également cet Euro sous les couleurs belges, mais ne sont pas (encore) sélectionnables pour les JO. Et, ce jeudi, avaient donc lieu les séries de K1 masculin et féminin, dont Gabriel De Coster s’est extrait avec brio.

Derrière l’Italien Giovanni De Gennaro (74:93), Gabriel s’est classé 25e, en 81:40, un chrono lui permettant de figurer parmi les 30 kayakistes directement qualifiés pour les demi-finales. Victor Hennin (49e, en 100:63) et, surtout, Mathieu Doby (59e, en 151:52) ont, eux, été renvoyés aux repêchages, ayant lieu dans la foulée.

S’ils ont mieux presté que lors de leur premier parcours, Mathieu (15e, en 85:34) et Victor (16e, en 85:62) n’ont pas réussi à se qualifier, seuls les dix premiers de ces repêchages ayant accès aux demi-finales.

Côté féminin, Janina Kriesinger s’est classée 35e, en 118:41, sur les 45 partantes, dont les 20 premières étaient directement qualifiées. Ensuite, en repêchages, Janina a également amélioré son chrono avec 102:91, lui valant la 17e place sur les 25 concurrentes encore en course.

La suite du programme des Belges

Vendredi 07

Individuel (Qualifications)

C1W > Elorri Erdoïs

Interéquipes

K1M > Belgique (Doby, De Coster, Hennin)

Samedi 08

Individuel (Demi-finales et Finales)

K1M > Gabriel De Coster

Dimanche 09

Individuel (Demi-finales et Finales)

C1W > Elorri Erdoïs ?