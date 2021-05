Cinq Belges prendront part, dès ce jeudi et jusqu'à dimanche, aux Championnats d’Europe de canoë-kayak.

Et cette compétition ne manquera pas d’intérêt car elle attribuera les derniers tickets pour les Jeux de Tokyo !

Trois d’entre eux sont particulièrement concernés, à savoir : Mathieu Doby, Gabriel De Coster et Victor Hennin.

D’origine respectivement allemande et française, Janina Kriesinger et Elorri Erdoïs disputeront ce fameux Euro bel et bien sous les couleurs belges, mais ne sont pas (encore) éligibles pour les Jeux Olympiques.

Au programme à Ivrea, dans le Piémont italien : du canoë et du kayak, donc, en slalom…

Jeudi 06

Individuel (Qualifications)

K1M > Mathieu Doby, Gabriel De Coster, Victor Hennin

K1W > Janina Kriesinger

Vendredi 07

Individuel (Qualifications)

C1W > Elorri Erdoïs

Individuel (Repêchages)

K1M et K1W

Interéquipes

K1M > Belgique (Doby, De Coster, Hennin)

Samedi 08

Individuel (Demi-finales et Finales)

K1M et K1W

Dimanche 09

Individuel (Demi-finales et Finales)

C1M et C1W