Ce barcelonais fait du ski dans son appartement !

Comme des millions d'europeens confinés, Philippe Klein Herrero, habitant à Barcelone, à eu une idée lumineuse pour pimenter son quotidien, « J'ai eu une étincelle de créativité : j'ai passé une journée avec le cerveau en feu, à penser à ce projet, à tout dessiner sur un story-board. Mais je ne savais pas s'il était techniquement réalisable avec les moyens limités dont je disposais à la maison », explique cet ingénieur chez Seat. Puis est venu la réalisation, Le matin du 2 avril, son idée se concrétise enfin. "Il y avait une bonne lumière dehors, donc je m'y suis mis", avec comme première étape le déménagement de ses meubles pour libérer son salon, puis il a chaussé ses skis et six heures après tout était dans la boite.

Le résultat est incroyable, notre skieur grimpe et dévale des pentes de draps, chute, fait des jumps, pour finir la tête dans la "neige de draps" et ne pas oublié le message qui nous concerne tous : #staysafe #stayhome