Fabien Claude a été submergé par l'émotion après avoir atteint le premier podium de sa carrière en Slovénie, comptant pour la Coupe du monde de biathlon.

Son père fait partie d'un groupe de cinq touristes disparus après un accident de motoneige au Canada.



En larmes, il lui a rendu hommage et lui a dédié sa 3e place:“Il y a eu un tragique accident au Canada pour mon père", a expliqué Fabien Claude sur la Chaîne L’Équipe. "Ce podium est pour lui, je suis sûr qu’il est fier de nous et je suis fier de ce que j’ai fait aujourd’hui. Le but n’était pas forcément le résultat, c’était de rendre un hommage et faire du mieux possible.”