"Quatorze mois plus tard, on n’a toujours pas achevé ce tournoi de qualification. Si on m’avait dit cela à l’époque, je ne l’aurais jamais cru !"

Ziad El Mohor préfère en rire. Le boxeur de Bastogne sait que la patience est une vertu et que la sienne sera bientôt récompensée. Dès vendredi, le tournoi européen de qualification olympique, interrompu en mars 2020 à Londres par la pandémie de Covid-19, va enfin reprendre là où il s’est arrêté mais... à Villebon, en France.