Simon Reed et Nicky Slater, deux commentateurs britanniques de patinage artistique, ont été virés par l'Union internationale de patinage. En cause: des propos tenus par Simon Reed ("Cette chienne canadienne") et soutenus par un rire de son acolyte alors que les deux hommes croyaient leur micro coupé, lors du programme court du patinage en couple, lors des Mondiaux qui se tiennent actuellement à Montpellier."Il n’y a pas de place pour le harcèlement et les abus langagiers ni pour les remarques et les comportements de ce type dans le sport et notre société" a condamné l'Union internationale de patinage dans un communiqué, assurant qu'aucun de ces deux commentateurs ne sera rappelé à l'avenir.La principale concernée assure de son côté avoir "apprécié" les excuses de Simon Reed, qui l'a contactée personnellement.