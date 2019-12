Les sports qui mettent aux prises hommes et femmes sont plutôt rares. Alors, quand Fallon Sherrock réussit à battre Ted Evetts dans un premier tour de Coupe du monde, cela fait forcément du bruit...

Du bruit, ce sport en fait d'ailleurs beaucoup puisqu'il s'agit des Fléchettes. Les compétitions de "darts" (en anglais) font régulièrement salle comble et les supporters sont toujours bouillants. Le PDC (Professional Darts Corportation) se déroule actuellement à Londres et le Alexandra Palace, qui accueille l'événement, était en folie, ce mardi soir. Pour cause, une femme est parvenue à battre un homme pour la première fois de l'histoire de ce sport, dans une compétition officielle. Cette femme, c'est Fallon Sherrock qui a remonté une situation mal embarquée puisqu'elle était menée deux sets à un contre Ted Evetts. Mais voilà, dans la dernière manche, l'Anglais a loupé le coche et laissé trois "fléchettes de match" à sa compatriote (vice championne du monde féminine 2015), qui convertissait la deuxième. On vous laisse découvrir la réaction du public et du perdant:Notons que ce dimanche, la Japonaise Mikuru Suzuki était passée à un cheveux d'être la première femme à réussir cet exploit puisqu'elle s'était inclinée trois manches à deux lors de son match du premier tour.