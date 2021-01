Comme le disait très bien récemment Alex Libert, le capitaine carolo, avec une jeune équipe, on sait qu’on va connaître des hauts et des bas pendant la saison. Une affirmation qui se confirme aussi… au cours d’un match. Après sa victoire il y a quelques jours au Winketkaai au terme d’une excellente prestation, Charleroi retrouvait ces mêmes Malinois jeudi soir dans une rencontre complètement différente et une inconstance qui leur a finalement fait très mal au décompte final.