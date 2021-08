Ward Oosterlink est devenu samedi le premier champion de Belgique de kilomètre vertical officiellement reconnu par la Fédération d’athlétisme. Une épreuve où il faut parcourir le plus vite possible 1 000 mètres de D +. En Belgique, cela ne fut possible que par la répétition d’une même côte de 333 mètres de D + à trois reprises, à Stoumont.

Voir un néerlandophone briller sur ce type d’exercice surprend toujours un peu. Comment s’entraîner à un effort si spécifique ? Ward Oosterlinck vient d’Erembodegem, bourgade de Flandre orientale. Et au niveau relief, ce n’est pas Val Thorens. Tout au plus on trouve pas trop loin (Kluisbergen) le point culminant de la Flandre orientale, du haut de ses 150 m.

48 kg pour 1 m 65

Si Ward est un pistard correct (15.03 et 31.02 sur 5 000/10 000 m), son gabarit de type poids plume (48 kg pour 1 m 65) ainsi que la petite foulée nerveuse qui va avec l’ont emmené quasi naturellement vers la course de côtes. Avec succès. Témoins ces 3 podiums au National de montagne de Malmedy (dont un titre en 2018), ses sélections internationales dans cette spécialité (3 Mondiaux et 2 fois l’Euro) et son succès de samedi.

"Pour préparer cette course, je courais chez mon kiné sur un tapis roulant où l’on pouvait simuler de la pente, nous a-t-il expliqué. Avec différents pourcentages, allant de 12 à 18 %, que je travaillais durant des séances de 40 à 50 minutes sans interruption, avec chaque fois 5 minutes par pourcentage."

Un entraînement qui nous rappelle celui de Stijn Van Lokeren, vice-champion de Belgique longues distances, lorsqu’il se consacrait davantage au trail. Le Waeslandien s’entraînait sur deux tapis, un chez lui, un sur son lieu de travail. "Je fais deux séances par semaine sur tapis roulant, nous avait-il révélé. J’intercale la première dans une sortie longue d’environ 3 heures. Au milieu, je reviens chez moi et je cours une heure sur le tapis en mettant du D +. Puis je repars à l’extérieur pour terminer. La seconde est axée sur des intervalles avec des hauts pourcentages."

Du vélo entre les répétitions ?

En Belgique, pour boucler un KV, il faut aussi gérer le temps de repos de quelque 45 minutes, descente comprise, entre chacune des trois ascensions. "Il ne faut surtout pas s’asseoir", nous répond le Français Matthieu Gandolfi, qui a fini 3e à 53 secondes d’Oosterlinck à Stoumont (32’30 contre 31’37). "L’idéal était de trottiner un peu au-dessus, juste après la montée, histoire de faire baisser un peu le taux d’acide lactique dans les jambes. Puis faire attention à ne pas se démolir les jambes dans la descente. En fait, il ne faut surtout pas rester inactif…"

On a même vu un concurrent faire du vélo d’appartement entre ses montées !