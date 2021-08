Ce succès est synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro avant même le 5e et dernier match de groupe des Belges, jeudi (20h) contre la France (FIVB 35).

Fortes de leur victoire renversante lundi contre la Russie (FIVB 5), les Yellow Tigers n'ont jamais été inquiétées par les Bosniennes (FIVB 35), bien que menées de quatre points en début de premier set. Les Belges ont ensuite déroulé dans les 2e et 3e manches afin de valider leur ticket pour les huitièmes après 79 minutes de jeu à peine. Marlies Janssens et Britt Herbots ont terminé la rencontre avec respectivement 20 et 17 points au compteur.

Les filles de Gert Vande Broek tenteront de faire mieux qu'en 2019 lors du dernier Euro, où elles avaient été battues en huitième de finale par la Russie.

Au classement de la poule A, la Serbie est en tête avec 9 points après trois matches, devant la Belgique, avec 8 points en quatre matches, la Russie (7 pts/3m.), la France (3 pts/3 m.), la Bosnie-Herzégovine (3 pts/4 m.) et l'Azerbaïdjan (0 pt/3 m.).

Cette édition de l'Euro regroupe 24 pays et se dispute dans quatre villes différentes. Les trois autres groupes (de six) sont organisés à Plovdiv en Bulgarie, Zadar en Croatie et Cluj-Napoca en Roumanie. Avec huit victoires, dont six sur un score de 3 sets à 2, et sept défaites, les Yellow Tigers avaient terminé à la neuvième place de la Ligue des Nations qui s'est achevée en juin.