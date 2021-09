Championnat de Belgoque de jumping: Jos Verlooy champion de Belgique de saut d'obstacles pour la 3e fois d'affilée Autres sports Belga Un exploit historique. © BORTELS CHRISTOPHE

Jos Verlooy est devenu samedi le premier cavalier à être sacré champion de Belgique de saut d'obstacles trois fois d'affilée, qui plus est avec le même cheval. Sur Varoune, Jos Verlooy s'est imposé avec 6,96 points de pénalité devant Thibeau Spits et Classic Touch (6,98 pts). Jamais un écart n'avait été aussi ténu entre un champion et son dauphin.