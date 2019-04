Le premier long week-end de compétition de ces championnats du monde individuels organisés à Budapest (Hongrie) était destiné aux matches de qualifications pour rejoindre le tableau final.

Un tableau final que le seul Cédric Nuytinck était assuré de disputer grâce à son classement mondial. Pour tous les autres, il fallait passer par ces qualifs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que nos jeunes représentants ont réussi leur premier examen de passage. A commencer par nos représentantes féminines qui ont vu deux joueuses terminer en ordre utile pour disputer ce premier tour prévu ce mardi. On y retrouvera Nathalie Marchetti (ITTF 142) qui sera opposé à l’allemande, Petrissa Solja (ITTF 23). De son côté, Margo Degreaf (ITTF 254) jouera face à l’autrichien, Sofia Polcanova (ITTF 19). Lisa Lung manque à l’appel, éliminée au 7ème set par une joueur russe. Dans les deux cas, nos représentantes ne partiront pas favorites mais pourquoi ne pas rêver d’un exploit. Par contre, Cédric Nuytinck (ITTF 55) partira avec les faveurs du pronostic face au saoudien Al-Jadai qui évolue au-delà de la 500èmeplace mondial. Pour les autres, ça sera nettement plus compliqué. Florent Lambiet (ITTF 89) aura en face de lui, le champion d’Afrique en la personne Quadri Aruna (ITTF 23). Martin Allegro (ITTF 104) devra se farcir une des valeurs montantes européennes en la personne de Daniel Habesohn (ITTF 29) alors que Robin Devos (ITTF 96) retrouvera en face de lui, l’Indien Gnanasakirian (ITTF 28). Autant dire que celui ou celle qui voudra accompagner Cédric Nuytinck au tour suivant sera dans l’obligation de réaliser une de ses plus grandes performances.