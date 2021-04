Championnats d'Europe de badminton - Lianne Tan atteint les quarts de finale, son meilleur résultat à un Euro

KIEV 29/04 (BELGA)

Lianne Tan s'est qualifiée pour les quarts de finale des Championnats d'Europe de badminton de Kiev, jeudi. C'est le meilleur résultat à un Euro pour la badiste de Bilzen, qui dispute dans la capitale ukrainienne son septième tournoi continental. Lianne Tan (N.8) a pris la mesure de la Néerlandaise Gayle Mahulette (BWF 111), 28 ans, en huitièmes de finale. La 39e mondiale s'est imposée en deux sets (24-22, 21-9) et 38 minutes de jeu.

La Belge de 30 ans défiera, pour une place dans le dernier carré, la Bulgare Linda Zetchiri (BWF 56) ou l'Écossaise Kirsty Gilmour (BWF 28), 4e tête de série.

Jusqu'ici, le meilleur résultat à un Euro pour Tan, médaillée d'argent aux Jeux Européens en 2015, était un huitième de finale, acquis en 2014 à Kazan, en Russie. Elle compte quatre éliminations en seizièmes de finale (2010, 2012, 2017, 2018) et une au premier tour (2016).

En début de programme jeudi, la paire belge de double mixte, composée de Jona Van Nieuwkerke et Lise Jaques, s'est inclinée en huitièmes de finale. Les joueurs belges, respectivement âgés de 21 et 22 ans, n'ont pas pu rivaliser contre les Russes Rodion Alimov et Alina Davletova, têtes de série N.6. Ils se sont inclinés en deux sets - 21-7, 21-16 - après 27 minutes de jeu.

Chez les messieurs, Maxime Moreels a été battu au deuxième tour du simple. Le Nivellois de 29 ans, 94e mondial, s'est incliné en deux sets pour son entrée en lice devant l'Allemand Max Weisskirchen (BWF 63).