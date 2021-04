Jutta Verkest a terminé 33e et meilleure Belge lors des qualifications dames des championnats d'Europe de gymnastique mercredi à Bâle en Suisse. Verkest est troisième réserve pour la finale du concours général tandis que Fien Enghels est première réserve aux barres asymétriques avec une 10e place sur cet agrès. Verkest, qui remplace Nina Derwael blessée, a réalisé un score de 13.366 au saut, 12.933 aux barres asymétriques, 10.466 à la poutre et 12.833 au sol pour un total de 49.598.

Noémie Louon, pour sa part, totalise 49.532 points avec 13.100 au saut, 13.133 aux barres asymétriques, 11.333 à la poutre et 11.966 au sol à la 35e place. Elle devance Margaux Daveloose, 36e, qui compte 49.499 avec 13.100 au saut, 11.833 aux barres asymétriques, 11.700 à la poutre et 12.866 au sol.

Fien Enghels n'a elle participé qu'aux concours des barres asymétriques et de la poutre. Après une 43e place à la poutre avec un score de 11.733, Enghels a décroché une belle 10e place aux barres, ce qui lui permet d'être première réserve pour la finale avec un score de 13.900.

Jeudi, les qualifications messieurs sont au programme. Les deux finales du "All-around" sont prévues vendredi. Les finales par agrès seront réparties samedi (sol, arçons, anneaux messieurs; saut et barres asymétriques dames) et dimanche (saut, barres parallèles et fixe messieurs; poutre et sol dames).