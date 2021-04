Luka Van den Keybus a terminé à la 15e place de la finale du concours général des championnats d'Europe de gymnastique vendredi à Bâle en Suisse. Dix-neuvième des qualifications jeudi, Van den Keybus a débuté sa finale aux anneaux avec un score de 12.766, suivi d'un score de 13.833 au saut puis de 13.900 aux barres parallèles. Sur la quatrième rotation, le gymnaste de 24 ans signait un score de 13.433 à la barre fixe puis de 14.033 au sol. Parti pour faire un bon résultat, le Waeslandien ponctuait sa finale avec un score de 11.100 au cheval d'arçon à cause d'une chute pour terminer à la 15e place avec un total de 79.065 points.

Le Russe Nikita Nagornyy a été sacré champion d'Europe avec 88.032 points devant son compatriote David Belyavskiy (85.864) et l'Ukrainien Illia Kovtun (84.864).

Plus tôt vendredi, Jutta Verkest a terminé à la dixième place de la finale du concours général dames.

Les finales par agrès sont prévues samedi (sol, arçons, anneaux messieurs; saut et barres asymétriques dames) et dimanche (saut, barres parallèles et fixe messieurs; poutre et sol dames). Aucun Belge n'est directement qualifié pour une finale. Fien Enghels est cependant première réserve en cas de forfait d'une finaliste aux barres asymétriques.