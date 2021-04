Luka Van den Keybus s'est qualifié pour la finale du concours général de l'Euro de gymnastique après les qualifications jeudi à Bâle en Suisse. Van den Keybus a réalisé un score 13.233 aux anneaux, 13.866 au saut, 14.000 aux barres parallèles, 13.100 à la barre fixe, 13.800 au sol et 11.800 aux arçons pour un total de 79.799. Ce qui lui a permis de décrocher la 19e place et de valider son ticket pour la finale du concours général.

Maxime Gentges a lui totalisé 76.732 points avec 12.500 au sol, 12.766 aux arçons, 12.800 aux anneaux, 12.333 au saut, 13.100 aux barres parallèles et 13.333 à la barre fixe. Il termine à la 41e place.

Engagé sur quatre agrès, Florian Landuyt n'a pas réussi à se qualifier pour une finale avec des scores de 13.966 au saut, 13.766 aux barres parallèles, 13.333 au sol et 12.100 aux arçons

Pas de finale non plus pour Noah Kuavita à la barre fixe avec un score 11.833 après deux chutes, ni pour Takumi Onoshima (13.166 aux arçons et 14.100 au sol).

Les deux finales du "All-around" sont prévues vendredi. Les finales par agrès seront réparties samedi (sol, arçons, anneaux messieurs; saut et barres asymétriques dames) et dimanche (saut, barres parallèles et fixe messieurs; poutre et sol dames).