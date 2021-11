C’est une grande dame de la natation belge qui s’apprête à faire ses adieux à la compétition, ce week-end, au Sportoase de Louvain. Kimberly Buys va, en effet, mettre un terme à sa carrière à l’issue des championnats de Belgique en petit bassin. "Ces 16 années en tant que nageuse professionnelle au niveau international sont passées tellement vite que je ne me rends pas compte que je regarde déjà vers la fin", avait écrit l’Anversoise le mois dernier à l’heure d’officialiser ce qui n’était plus qu’un secret de Polichinelle.

Âgée de 32 ans, Kimberly Buys passe pour une professionnelle exemplaire. La polyvalence de la nageuse du Brabo a fait sa force tout au long d’une carrière marquée par deux participations aux Jeux olympiques (Londres 2012 et Rio 2016), atteignant les demi-finales du 100 m papillon au Brésil (15e). En grand bassin, elle a décroché une médaille de bronze européenne sur 50 m papillon lors des championnats d’Europe 2018 à Glasgow. En petit bassin, l’Anversoise a également deux médailles d’argent européennes : la première sur 200 m 4 nages à Eindhoven (2010) et la seconde sur 100 m papillon à Chartres (2012). Un beau palmarès bâti avec la complicité de Ronald Gaastra, l’entraîneur néerlandais à l’origine des médailles olympiques de Frederik Deburghgraeve et de Pieter Timmers. "Pendant 16 ans, nous avons partagé les bons et les mauvais moments de ma carrière. Ronald m’a amenée au sommet", a souligné Kimberly Buys, qui a battu d’innombrables records nationaux durant toutes ces années. Elle possède toujours quatre records de Belgique individuels en grand bassin, ainsi que sept records nationaux en petit bassin, sans parler de son implication dans les relais.

Sur le plan sportif, Florine Gaspard, auréolée de sa 6e place européenne en 50 m brasse, sera l’une des attractions du week-end au même titre que Fanny Lecluyse. Les deux jeunes femmes préparent les championnats du monde d’Abu Dhabi.