Pour la première fois depuis les Jeux olympiques de Tokyo, les membres de l’équipe féminine belge de gymnastique se produisaient devant leur public, ce week-end, à Gand, à l’occasion des championnats de Belgique. En tout cas, trois d’entre elles car notre championne olympique Nina Derwael, qui a pris une longue pause dans la foulée de son titre et a participé notamment à la version flamande de "Danse avec les stars" (qu’elle a remportée!) pour la télévision, n’était pas inscrite. Avant de s’envoler pour l’Italie pour quelques jours de vacances avec son compagnon, le footballeur Siemen Voet, la Limbourgeoise était en revanche bien présente dans les tribunes du Topsporthal afin d’encourager ses camarades. L’ambition de Nina, qui a repris les entraînements quotidiens, est de revenir à son meilleur niveau pour participer aux championnats du monde de Liverpool en octobre prochain. "C’est un nouveau cycle olympique qui vient de s’ouvrir pour moi aussi et je tenais à être ici pour soutenir les autres filles", a-t-elle expliqué au micro de Sporza. "J’ai encore toujours le sourire quand je me rends à la salle et j’ai donc bien l’intention de continuer à faire ce que j’aime pendant quelque temps encore."

Si la notion de plaisir était le fil rouge de ces retrouvailles avec la compétition, on retiendra que Lisa Vaelen s’est montré la plus performante sur l’ensemble des quatre agrès (51,265 pts) devant Maëllyse Brassart (49,998 pts) et Jutta Verkest (48,199 pts). "Je ne m’y attendais pas parce que la préparation a été chahutée, avec quelques petites blessures, mais je suis très contente", souligne la nouvelle championne de Belgique. Pour qui, comme ses équipières, les championnats d’Europe de Munich, au mois d’août, constitueront le prochain rendez-vous très important.

Victor Martinez sacré chez les hommes

Chez les hommes, on retiendra que c’est Victor Martinez, gymnaste du club de Malmedy et sportif d'élite à la Défense, qui a été sacré champion de Belgique avec un total de 79,550 points sur les six agrès. Il a devancé Luka Van den Keybus (79,450 pts) et Takumi Onoshima (77,750 pts), le Bruxellois remportant la médaille de bronze.