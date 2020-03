Bart Swings n'était pas qualifié pour la dernière épreuve, le 10.000m, du championnat du monde de patinage de vitesse toutes distances (Allround) dimanche à Hamar, en Norvège.

Dans la 3e épreuve, dimanche, Swings a pris la 6e place du 1.500m en 1:46.14. La victoire est revenue à Patrick Roest en 1:44.41. Le Néerlandais a battu le Norvégien Sverre Lunde Pedersen (1:45.02). A l'issue du 10.000 m, Roest a décroché son troisième titre mondial toutes distances consécutif. Il s'est imposé dans le 10.000m en 13:02.45 et totalise 147.880. Il devance dans l'ordre Pedersen (149.277) et le Japonais Seitaro Ichinohe (149.310).

En raison de leurs bons 5000 m, les Canadiens Ted-Jan Bloemen et Jordan Belchos, et non Swings, avaient été autorisés à patiner la distance finale qui réunit huit patineurs. Ils s'y sont classés 4e et 6e.

Tout comme l'année dernière à Calgary, le Mondial Allround s'est terminé après trois distances (500, 5000 et 1500m) pour Swings. Il occupait la huitième place du classement, mais a été écarté parce que son 5000m a été moins bon. Il s'y était classé 11e alors que Belchos a terminé 3e et Bloemen 5e. Au final, Swings se classe 10e (111.064).

Chez les dames, Ireen Wüst a remporté pour la septième fois le titre mondial toutes distances. Sur le podium du classement final, Wüst (159.524) était accompagnée par la Canadienne Ivanie Blondin, 2e (160.462), et par la Néerlandaise Antoinette de Jong, 3e (160.631). Seule l'Allemande Gunda Niemann-Stirnemann a fait mieux dans le passé que Wüst avec huit titres de championne du monde Allround.