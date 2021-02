Armand Marchant a pris la 15e place du combiné des Championnats du monde de ski alpin, lundi, à Cortina d'Ampezzo en Italie. "Un mauvais super-G et un très bon slalom, je suis satisfait", a résumé le skieur belge. Marchant, 23 ans, occupait la 33e place à l'issue du super-G, à 4.14 du Canadien James Crawford. En réalisant le 7e chrono du slalom, à 2.26 de l'Autrichien Marco Schwarz, vainqueur final, il a réussi à remonter au 15e rang du général. "Mon super-G était mauvais. Il fallait sauver les meubles avec le slalom. Et j'ai fait une très bonne manche. Avec aussi un peu de chance, car il y a eu des abandons, je suis remonté au classement", a expliqué Marchant. En raison de son classement à l'issue du super-G, le Belge a disputé son slalom alors que le soleil se couchait et que donc la visibilité diminuait. "Il faisait sombre, mais j'ai réussi à faire une très belle manche. Cela fait plaisir avant le slalom de dimanche."

L'épreuve de dimanche représente en effet la course dans laquelle il repose le plus d'espoir durant ces Mondiaux. "Mon objectif est de sortir deux belles manches comme celle d'aujourd'hui. La piste sera différente, beaucoup plus pentue. J'espère continuer sur cette dynamique. Je me sens bien. Je ne pourrais pas être mieux. Il y a moyen d'aller chercher quelque chose d'intéressant." Le Thimistérien ne se donne pas d'objectif en terme de classement. "Un top 10? Il faudra voir comment les conditions évoluent d'ici là, la neige, le dossard que j'aurai. Cela reste une course en extérieur. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'abandons et c'était un combiné. Dimanche, tout le monde sera là. Il va falloir bien bosser."

Ce qui est sûr, c'est que Marchant a apprécié le combiné, une épreuve qu'il n'avait disputée qu'une seule fois en Coupe du monde. "J'ai envie de recommencer. Aux Jeux de Pékin (en 2022), ce sera un objectif. J'ai sûrement une carte à jouer. Mais je dois m'entraîner un peu plus en vitesse pour ne pas perdre à chaque fois quatre secondes", a souri le skieur belge. Raphaël Burtin, l'entraîneur de Marchant, se montrait aussi satisfait. "C'est une belle journée, il a pris confiance et il a fait de beaux temps partiels en slalom alors que la visibilité était différente de celle des premiers."