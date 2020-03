Comme tout le monde, Charline Van Snick a vu sa vie quotidienne bouleversée par l’épidémie de coronavirus. Vivant depuis plusieurs années à Paris, la Liégeoise a décidé de quitter la capitale française pour rentrer en Belgique, auprès de ses parents.

"Quitte à vivre en quarantaine, je préfère que ce soit dans leur maison, avec un jardin, plutôt que dans mon appartement !", explique Charline, dont on connaît la passion pour les espaces et, en particulier, la montagne. "Un moment, j’ai pensé partir pour une randonnée, comme j’en ai l’habitude, mais ce n’était pas possible parce que j’aurais rencontré de sérieux problèmes de ravitaillement. Je vais donc passer au moins les deux prochaines semaines à Liège et essayer de m’y maintenir en forme."

Accompagnée de son copain, Matthias, et de ses deux chiens, Charline est donc de retour auprès de ses parents, Marc et Anne, dont le club de judo est fermé, comme tous les clubs de sport du pays…