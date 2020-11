Chloé Caulier, 24 ans, a décroché la médaille d'argent, en bloc, à l'Euro d'escalade, ce lundi, à Moscou. La Jurbisienne n'a été devancée que par la Russe Viktoriia Meshkova, 20 ans, sacrée pour la première fois. La Hennuyère a réussi à atteindre le sommet des quatre voies proposées. Elle a pourtant dû s'y reprendre à trois fois lors de la dernière montée, soit une de plus que Meshkova. La Serbe Stasa Gejo complète le podium. Les six finalistes avaient quatre minutes pour atteindre le sommet de chacune des quatre voies. Championne de Belgique en bloc, sa spécialité, Chloé Caulier avait pris la 14e place de la vitesse. Ses deux premiers Championnats d'Europe à Munich, en 2017, et à Innsbruck, en 2015, s'étaient soldés par des 18e et 21e places. Côté masculin, Nicolas Collin dispute également la finale. Le Bruxellois, 22 ans, a pris la quatrième place de la demi-finale. Le Liégeois Simon Lorenzi, 18e, a malheureusement été éliminé.