Signe du creux dans lequel se trouve la natation belge pour le moment, il n’y aura que cinq représentants lors des championnats du monde de Budapest qui s’ouvrent ce samedi en Hongrie : quatre en bassin (Louis Croenen, Valentine Dumont, Florine Gaspard et Fleur Vermeiren) et un en eau libre (Logan Vanhuys). C’est beaucoup moins qu’en 2019 où la délégation belge, bien renforcée il est vrai par la présence de deux équipes de relais, comptait onze membres. Mais depuis, on le sait, Pieter Timmers, Kimberly Buys et, plus récemment, Fanny Lecluyse ont mis un terme à leur carrière et le véritable renouveau se fait encore attendre.

"Nous attendons de chacun de nos représentants qu’il fasse la meilleure performance de sa carrière, ce qui pourrait déboucher sur l’une ou l’autre place de finaliste", explique Philippe Midrez, le directeur technique francophone. Qui souligne que pour Logan Vanhuys, qui a quitté Philippe Lucas après les championnats de France et s’entraîne à Lille depuis le mois d’avril, il s’agira un peu du rendez-vous de la dernière chance s’il veut conserver un contrat pro. "Il ne trouvait pas son compte dans le sud ; il a fallu se rendre à l’évidence. J’attends déjà un mieux ici, idéalement un top 12."

Si pour Florine Gaspard, il s’agira d’une première participation aux Mondiaux en grand bassin (50m et 100m brasse), Valentine Dumont - comme Fleur Vermeiren, engagée en 50m brasse - s’apprête à vivre sa deuxième expérience à ce niveau, la Namuroise disputant les trois épreuves dont elle détient le record national (100m, 200m et 400 libre, cette dernière épreuve dès samedi). Enfin, Louis Croenen, 7e du 200m papillon en 2015 pour la première de ses quatre participations, espère, à 28 ans se rapprocher du niveau qui était le sien alors. Pour rappel, la Belgique a glané quatre médailles dans l’histoire des Mondiaux.