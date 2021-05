Ce samedi, Yokohama sera le théâtre de la reprise pour tous les triathlètes spécialistes de la distance olympique (1,5 km de natation, 40 km à vélo, 10 km à pied). Ceux-ci l’attendent depuis le... 6 septembre 2020 quand, à Hambourg, World Triathlon a organisé le Mondial de sprint qui a sacré le Français Vincent Luis et la Britannique Georgia Taylor-Brown. Si le premier a effectué le lointain et périlleux déplacement, la seconde a préféré s’abstenir. Il est vrai qu’avec la crise sanitaire, l’événement se déroule dans des conditions tout à fait particulières, avec un protocole très strict. Arrivés lundi, au Japon, les triathlètes ont été pris en charge par l’organisation qui a tout privatisé : l’hôtel, les bus et les salles de sport pour leur permettre de s’entraîner.

"Il y a une énorme pression sur les organisateurs japonais qui considèrent cette compétition comme une répétition en vue des Jeux de Tokyo. Mais, franchement, tout est bien organisé !" explique Claire Michel, l’une des quatre Belges engagées avec Marten Van Riel, Jelle Geens et Valerie Barthelemy.

© D. R.

Comme toujours, certains ont connu la mauvaise surprise de débarquer sans bagage et/ou valise vélo. Ce fut le cas de l’Américaine Taylor Spivey qui n’en a pas pour autant perdu son sens de l’humour en priant la compagnie Air France, organisatrice du vol commun, de se presser de retrouver son matériel. Ou encore le Britannique Jonathan Brownlee qui a, lui, ni plus ni moins cassé son vélo à l’entraînement ! Rien de tout ça à signaler dans le clan belge qui a sagement pris ses quartiers dans l’hôtel réservé aux sportifs et à leur encadrement.

"Depuis lundi, nous vivons dans notre chambre, où on nous livre nos repas. Nous nous entraînons également à l’intérieur ! Et en groupes. Chacun a son créneau horaire… Directement à l’hôtel pour le vélo, sur des home-trainer séparés par des plexis, dans une salle de sport pour la course à pied, sur tapis roulant, tandis qu’une piscine est également mise à notre disposition pour effectuer quelques longueurs bien nécessaires. Les déplacements s’effectuent en bus spécialement réservés, mais nous y perdons beaucoup de temps."

© Zaferes

Pas question de se promener en rue ou dans les magasins et aussi de s’entraîner sur le parcours de l’épreuve.

"Heureusement, à part Valerie, ce n’est pas la première fois que nous venons à Yokohama. Mais nous lui avons montré le parcours sur vidéo. À vélo, c’est assez plat. Pour ce qui est de la natation, l’eau est annoncée à 18°. Pour le reste, nous sommes, tous, très impatients de pouvoir nous aligner au départ de cette World Series."

© Zaferes

Pratiquement, le départ sera donné ce samedi, à 10h (3h en Belgique) pour les femmes et à 13h (6h) pour les hommes. Une épreuve dont le grandissime favori, côté masculin, sera Vincent Luis, champion du monde en titre, mais pour laquelle les noms de Marten Van Riel et Jelle Geens sont fréquemment cités avec les Norvégiens Blummenfelt et Iden. Côté féminin, l’Américaine Katie Zaferes se présentera, elle, avec le dossard n°1.