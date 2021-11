Depuis ses débuts en 2017, le Next Gen ATP Finals sert de laboratoire au tennis. L’édition 2021 aura aussi ses innovations…

Depuis ses premiers pas en 2017, le tournoi qui regroupe les meilleurs joueurs de moins de 21 ans de chaque saison sert de laboratoire pour l’ATP et le tennis en général. C’est lors des trois premières éditions de cette compétition qu’ont été testées et conservées à la Next Gen différentes formules : les sets se jouent en quatre jeux gagnants avec tie-break à trois jeux partout. Les matchs se disputent en trois sets gagnants. Il n’y a pas d’avantage, un point décisif est joué en cas d’égalité (40-40) en fin de jeu. Les services let ne sont pas rejoués. Les juges de ligne sont remplacés par la technologie Hawk-Eye. Les joueurs peuvent être coachés par leur entraîneur à des moments bien précis. Les lignes de double ne sont pas présentes sur le court.