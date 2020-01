Dans la Vaudoise Aréna de Lausanne, ses yeux ont brillé, ce jeudi soir, lorsqu’il a brandi fièrement le drapeau belge, devant toute sa famille, fière de lui. Et ils ont crépité lorsque s’est allumée la flamme olympique qui brûlera jusqu’au 22 janvier, le temps de l’édition 2020 des Jeux olympiques de la jeunesse. Peut-être même a-t-il rêvé de monter, un de ces prochains soirs, sur un podium, Quartier du Flon, là où se tiendront les cérémonies des médailles de ces JOJ.

Louis Masquelier-Page aura 17 ans le lendemain de la Saint-Valentin. Et ses rêves sont ceux d’un réel espoir sportif. Ce fan de tennis et de rugby (qu’il pratiqua plus jeune, lorsqu’il vivait en Angleterre) habite à Villars-sur-Ollon, et son terrain d’entraînement, ce sont les pistes des Diablerets où vont se disputer les compétitions de ski alpin de ces Jeux olympiques de la Jeunesse 2020.

(...)