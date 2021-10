Le verdict est tombé ce mercredi, les joueurs non vaccinés seront interdits de participation à l’Open d’Australie. L'Etat de Victoria, qui accueille l'Open d'Australie en janvier à Melbourne, a en effet annoncé qu'il n'y aura pas d'exemption pour les joueurs non vaccinés. Novak Djokovic pourrait donc faire l'impasse. Non vacciné, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, ne devrait donc pas fouler la Rod Laver Arena début 2022. Et il est loin d’être le seul sportif de haut niveau à refuser le vaccin anti-covid, le monde du sport professionnel n'échappe pas aux vaccino-sceptiques. On peut également citer le Grec Stefanos Tsitsipas, numéro 3 mondial, le basketteur Kyrie Irving (une des figures de la NBA) qui s’est opposé à de nombreuses reprises au vaccin, allant même jusqu'à liker sur les réseaux sociaux les théories d'un des plus fameux complotistes des États-Unis.