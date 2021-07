Samedi dernier, l'Iranien Javad Foroughi devenait champion olympique de tir au pistolet à 10 mètres. Depuis la nouvelle ne réjouit pas tout le monde. En effet, le sportif est accusé d'appartenir à l'organisation des", jugée terroriste par les Etats-Unis.

Le groupe "United for Navid" a demandé à ce que sa médaille lui soit retirée. "On considère l'attribution d'une médaille olympique à Javad Foroughi comme une catastrophe pour le sport iranien de haut niveau mais aussi pour la communauté internationale et la réputation du CIO". Ce groupe qui milite pour que l'Iran soit exclu des sports internationaux, se décrit un ensemble d'athlètes iraniens et d'activistes pour les droits humains. Il porte le nom du lutteur Navid Afkari, qui a été exécuté l'année dernière pour un meurtre présumé en 2018 lors de manifestations contre le gouvernement iranien.

Le tireur coréen Jin Jong-oh, s'est également montré indigné. "Comment un terroriste peut-il participer aux Jeux Olympiques et finir à la première place ? C'est absurde et ridicule", s'est-il exclamé dans une interview.