Armand Marchant a repris le travail physique dans l’optique de la saison 2020-2021.

Comme beaucoup d’autres sportifs, le skieur Armand Marchant a dû mettre fin à sa saison à cause du Covid-19. Actuellement chez lui, en Belgique, il explique que le confinement actuel lui permet de s’entraîner encore plus rigoureusement en roulant à vélo, en pratiquant la course à pied et, surtout, le motocross, un sport qui lui est cher car il lui vient de son père. Armand a reçu sa première moto presque avant sa première paire de ski.

(...)