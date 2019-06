Les 24 et 25 juin prochains, des milliers de jeunes Bruxellois âgés de 10 à 12 ans prendront part à la toute première édition des Brussels Urban Youth Games, une initiative de Jacques Borlée visant à « restaurer l'image de Bruxelles et en particulier de Molenbeek » depuis les attentats de Bruxelles le 22 mars 2016.

Organisées en partenariat avec la commune de Molenbeek, ces rencontres sportives, qui se tiendront dans sept disciplines olympiques (athlétisme, basket-ball, football, hockey, judo, natation et tennis) en plus d'une randonnée cycliste et d'un jogging au Scheutbos, ont reçu le soutien de nombreux sportifs de haut niveau, anciens et actuels, parmi lesquels Justine Henin, Toma Nikiforov, Amal Amjahid, Emilie Sinia et bien sûr la famille Borlée.

« Il s'agit de promouvoir, à travers ces jeux urbains de la jeunesse, des valeurs d'éducation, d'ouverture, d'excellence et de dépassement de soi », souligne Jacques Borlée. « Il est important de montrer à quel point la capitale est pleine de ressources et de dynamisme, et aussi de faire un message d'espoir à cette jeunesse. »

Pour financer la mise en place et le fonctionnement de cet événement, une opération de crowdfunding vient d'être lancée ce jeudi. But de l'opération : récolter un montant de 30 000 euros en 30 heures ! N'hésitez donc plus et rendez-vous sur l'adresse suivante pour faire un don :

www.charidy.com/buyg

Différentes formules ont été mises en places et, autant le savoir, chaque don compte double ! Les dons les plus généreux seront accompagnés de belles récompenses comme des initiations avec des champions belges renommés (Olivia et Kevin Borlée, Jean-Michel Saive...) ou des places pour le prochain Mémorial Van Damme.