Le combat "le plus attendu" de l'UFC semble maudit jusqu'au bout...

Ils sont sans aucun doute les deux hommes forts de la catégorie des poids légers de l'UFC. Khabib Nurmagomedov (28-0) et Tony Ferguson (28-3) sont censés s'affronter dans l'octogone le 18 avril au Barclays Center, à New York. Le combat les plus attendu dans le microcosme du MMA a déjà été décommandé à quatre reprises. Vu la menace coronavirus qui plane au-dessus du monde du sport depuis quelques jours, les fidèles de l'UFC pourraient voir le fameux duel leur échapper une cinquième fois.

En effet, la ville de New-Rochelle, située à 40 km du Barclays Center, vit actuellement sous confinement puisqu'elle est un des épicentres de l'épidémie aux États-Unis. Les rues y sont totalement désertes. À New-York, les autorités, conscientes que le menace est à leurs portes, ont également pris certaines dispositions. Elles conseillent notamment aux habitants d'éviter les transports en commun. De nombreux New-Yorkais ont également été avisés de rester chez eux. Les pharmacies n'arrivent plus à suivre la demande de masques et de désinfectants.

L'étape suivante pourrait donc bien être l'interdiction des événements de masse. Fort inquiétant lorsque l'on sait qu'à peu près 19.000 personnes sont attendues le 18 avril au Barclays Center pour assister au "plus grand combat de l'histoire de l'UFC" entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson. La conférence de presse organisée la semaine passée avait d'ailleurs annoncé la couleur : si les deux athlètes partagent l'octogone, étincelles et feux d'artifice seront garantis.

Depuis avril 2018, Khabib Nurmagomedov est le champion de la catégorie des poids légers. Âgé de 31 ans, il est considéré comme invincible, notamment grâce à ses incroyables qualités de lutteur. En 28 combats professionnels, le Russe a dominé tous ses adversaires, n'a pas été défait une seule fois et n'a perdu... qu'un seul round (contre Conor McGregor). The Eagle considère son prochain opposant comme le plus féroce. "Lors des deux dernières années, j'ai affronté des gars comme Barboza, Dos Anjos, Conor (McGregor), Poirier, Iaquinta. Aucun de ces gars n'est aussi fort que Ferguson (...) Je le respecte en tant que combattant. Il est très bon, mais les gens ne l'aiment pas parce qu'il est stupide. Si je veux devenir le plus grand poids léger de tous les temps, je dois le battre"

De son coté, Tony Ferguson est invaincu depuis le 5 mai 2012. En d'autres termes, il a remporté ses 12 derniers combats. Pour remettre ces chiffres en contexte : Kamaru Usman et Henry Cejudo n'avaient même pas effectué leurs débuts professionnels à cette époque. El Cucuy détenait, en 2017, la ceinture de champion intérim de la catégorie, mais l'a perdue à cause... d'une longue blessure au genou. Ferguson est réputé pour ses prouesses en jiu-jitsu brésilien (son palmarès compte huit soumissions, dont trois par D'Arce), mais également pour son excellent striking et sa condition physique hors normes. "Ce gamin est un tyran. Il n’a jamais été dans un combat de rue de sa vie. Il n’a jamais été jeté dans une poubelle ou un truc du genre. Khabib, tu cherches un mec que tu ne veux pas chercher. Je n’ai même pas besoin de dire cela. Ça va être un combat de rue", a-t-il déclaré avec confiance lors de la conférence de presse.

Si le combat se déroule comme prévu (ou même à huis clos), le vainqueur sera vraisemblablement considéré comme le plus grand poids léger de tous les temps. Les deux hommes veulent donc absolument que l'événement ait lieu pour décrocher ce titre honoriphique. Les palmarès (quasiment) parfaits des deux artistes, dédoublés des quatre annulations précédentes, font de ce duel le combat le plus attendu de l'histoire de l'UFC.

Entre-temps, l'UFC Brasilia prévue dans la nuit de samedi à dimanche se déroulera à huis clos. Une mesure qui fait suite à la décision du gouverneur d'Ibaneis Rocha d'interdire tous les rassemblements de plus de 100 personnes à Brasilia.