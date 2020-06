L'Australie a annoncé qu'elle accélérerait la levée des restrictions liées à la pandémie de coronavirus afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'entrer dans les stades, les pubs, les restaurants et autres lieux.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré vendredi que le gouvernement assouplira les interdictions de rassemblement, permettant ainsi à 10.000 personnes d'entrer dans les stades d'une capacité de 40.000 personnes à partir de juillet, à condition d'avoir un ticket et d'être assis. L'ouverture de stades plus grands pouvant accueillir plus de 40.000 personnes sera décidée plus tard, a déclaré M. Morrison aux journalistes à Canberra.

Les événements sportifs sont autorisés depuis le mois de mai, le championnat de rugby étant actuellement en cours, mais sans spectateurs.

Les événements intérieurs seront illimités en nombre, abandonnant un plan antérieur qui prévoyait de limiter à 100 personnes, mais ils seront soumis à une distanciation sociale avec une limite d'une personne par quatre mètres carrés.

Les boites de nuit resteront quant à elles fermées.

Les étudiants étrangers pourront également se rendre en Australie à partir de juillet. Mais pour cela, il faudra que les États et territoires australiens ouvrent leurs frontières intérieures, a déclaré M. Morrison.

Le pays a enregistré près de 7.300 cas confirmés de Covid-19, avec 103 décès liés à la maladie.