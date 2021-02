Le combat exhibition auquel devait participer la superstar retraitée de la boxe, Floyd Mayweather, à Tokyo courant février, n'aura finalement pas lieu en raison de la prolongation de l'état d'urgence dans le pays et du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Mayweather, 43 ans, devait combattre contre un autre boxeur, dont le nom n'a pas encore été dévoilé, au Tokyo Dome le 28 février mais les organisateurs ont préféré le reporter en raison de la décision des autorités japonaises de fermer les frontières à tout étranger.

Le gouvernement japonais a prolongé mardi l'état d'urgence lié au coronavirus à Tokyo et dans d'autres départements du pays, à moins de six mois des Jeux olympiques, reportés en raison de la pandémie, en raison d'une nette recrudescence des cas de Covid-19 fin décembre/début janvier dans le pays.

Dans ce cadre, le nombre de spectateurs présents aux évènements sportifs ne peut excéder 5.000 personnes.

Un autre combat exhibition auquel devait participer Mayweather, contre le Youtubeur Logan Paul et prévu le 20 février, a lui aussi été reporté cette semaine.

Dans un communiqué des organisateurs, l'Américain s'est dit "déçu" de ce report mais "prêt à venir combattre" dès que possible.

Ce combat devait être le clou du spectacle d'un événement baptisé "Mega 2021", avec des boxeurs de premier ordre, dont Mayweather.

Invaincu durant sa carrière professionnelle (50 victoires) à laquelle il a mis fin en 2017, Mayweather avait affronté le 31 décembre 2018 au Japon un jeune kickboxeur nippon, Tenshin Nasukawa, qu'il avait terrassé en deux minutes chrono.

Champion du monde dans six catégories différentes, Mayweather a marqué les esprits par des combats hyper-médiatisés (et remportés) contre la vedette des arts martiaux mixtes Conor McGregor en 2017 et une autre légende de la boxe, le Philippin Manny Pacquiao, en 2015.