Le marathon de Paris, prévu le 5 avril avec environ 60.000 inscrits, est reporté au 18 octobre en raison de l'épidémie de coronavirus, a indiqué jeudi l'organisateur Amaury Sport Organisation (ASO) dans un communiqué à l'AFP.

Le semi-marathon de Paris, annulé samedi dernier à la veille du départ et organisé également par ASO, est lui reprogrammé le 6 septembre.

Ce jeudi encore, les organisateurs du marathon de Rome ont annoncé l'annulation de leur course prévue le 29 mars. L'annulation de cette 26e édition est la conséquence du décret du gouvernement italien qui autorise les compétitions sportives jusqu'au début du mois d'avril qu'à condition qu'elles se déroulent à huis clos.

En Italie, plus de 3000 personnes ont déjà été infectées par le Covid-19 et plus d'une centaine de personnes sont décédées.