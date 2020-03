Autres sports Coronavirus: au niveau amateur, le ministre flamand des Sports annule tout jusqu'au 31 mars ! Rédaction

Le football et le cyclisme professionnels ne sont pas concernés par cette mesure.

Ben Weyts, ministre flamand des sports, a décidé d'annuler tous les événements (intérieurs et extérieurs) jusqu'au 31 mars. Du moins, au niveau amateur. Car cette annonce ne concerne pas le sport professionnel. Les classiques cyclistes sont pour l'instant maintenues, y compris le GP E3 et Gand-Wevelgem. Mais des réunions sont prévues ce soir au sujet de ces courses. Pour l'instant, l'UCI autorise la tenue des courses à condition que le public soit maintenu à distance.



La dernière journée de la phase classique de football est également maintenue pour l'instant, à huis-clos. "Compte tenu de la propagation du coronavirus et des recommandations des experts de la santé, le monde du sport veut assumer sa responsabilité sociale" a indiqué le ministre.