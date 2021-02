Le tournoi mondial de qualification de boxe pour les Jeux Olympiques est annulé en raison des restrictions de déplacement provoquées par la pandémie de coronavirus, a annoncé la Fédération japonaise de boxe mardi, et les billets seront vraisemblablement attribués en fonction des classements. Ce tournoi mondial devait avoir lieu en juin à Paris, un mois avant les JO de Tokyo (23 juillet-8 août) mais le report du tournoi de qualification européen d'avril à juin et les mesures de limitation des voyages ont contraint les organisateurs à revoir leurs plans.

"Les athlètes de certains pays peuvent venir en France, d'autres non, donc cela n'est pas juste", a déclaré la porte-parole de la Fédération japonaise de boxe, Mayumi Imaeda, après avoir été informée de cette décision.

"Les athlètes doivent passer en premier et ils doivent être protégés et en sécurité. Cela doit aussi se faire de façon transparente et honnête. Les athlètes doivent être traités de la même manière."

Les tournois de qualifications pour les Jeux sont organisés par une "task force", créée après la décision du Comité international olympique de retirer à la Fédération internationale de boxe amateur (AIBA) l'organisation des épreuves olympiques ainsi que les tournois de qualification, à la suite de l'ouverture d'une enquête sur des problèmes de gouvernance au sein de cette fédération.

La qualification pour les Jeux sera vraisemblablement décidée en fonction de classements établis par cette task force, empêchant ainsi certains boxeurs de décrocher une place pour les Jeux de Tokyo.