Le coronavirus bouleverse le calendrier sportif des disciplines. Nous recensons les situations des différents sports. Commençons par les compétitions qui sont annulées (ou reportées):

Football:

Championnat d'Italie: tous les matchs de la 25e journée sont reportés et les prochains matchs se joueront à huit clos jusqu'au 3 avril. Cependant, d'autres annulations ne sont pas à exclure.

LDC: Juventus - Lyon sera joué à huis clos.

Cyclisme:

Les Strade de Bianche: prévues ce samedi, elles doivent encore être reprogrammées selon le RCS Sport. A priori, on se dirigerait vers juin ou septembre pour la nouvelle date.

Milan Sanremo: la décision est tombée aujourd'hui: la Primavera ne verra pas le jour cette année. Du moins pas à la date prévue initialement (23 mars). Elle pourrait être reprogrammée mais pas avant octobre car le calendrier est très chargé avant cette période. Julian Alaphilippe ne pourra donc pas défendre son titre sur l'une des cinq courses les plus mythiques du cyclisme. C'est la première fois que cela arrive (période hors guerre) depuis 1907, date de sa création.

Tirreno Adriatico: la course qui devait se dérouler du 11 au 17 mars a également été annulée aujourd'hui par RSC Sport. Voici le communiqué de l'organisateur: "Suite à la confirmation par les autorités compétentes qu’elles ne sont pas en mesure d’accorder les autorisations appropriées, RCS Sport annonce que la course cycliste Tirreno-Adriatico, prévue du 11 au 17 mars, est annulée par rapport à ses dates initiales."

Tour de Sicile: prévu en avril, il a également été annulé. Comme les deux courses précédemment citées, elles devraient faire l'objet d'une demande de report. L'éventuelle date n'a pas encore été communiquée.

Sport moteur:

Moto GP: les grands Prix du Qatar et de Thaïlande qui devaient se dérouler le 8 et 22 mars ont été annulés. Le second sera reporté au 4 octobre. Pour le premier, aucune date n'a été communiquée. Bizarrement, si la compétition reine (Moto GP) a été annulée au Qatar, le Moto2 et Moto3 seront tout de même mis à l'honneur. Les essais libres ont lieu en ce moment même.

Formule 1: le Grand Prix de Shanghai a été reporté. Aucune nouvelle date n'a encore été donnée.

Formule E: l'ePrix de Sanya a été annulé. Il était prévu le 25 février. L'ePrix de Formule E de Rome, programmé le 4 avril, n'aura également pas lieu.

Tennis:

Deux tournois organisés en Chine ont été reportés. Il s'agit du Kumming Open et l'Open féminin de XI’an. D'autres matchs de la Fed Cup Asie/Océanie ont été délocalisés. Les organisateurs ont communiqué à propos des annulations: " La décision a été prise dans l’intérêt des joueuses, du tournoi, du staff de la WTA et des fans, explique la WTA dans un communiqué. Nous surveillons la situation de près car il n’y a rien de plus important que de protégé la santé de notre communauté ainsi que nos fans. Nous continuons d’échanger avec des experts médicaux à mesure que l’information évolue sur ce virus et nous restons vigilants dans la gestion de cette situation difficile."

Le challenger espagnol de Chamartin prévu du 23 au 29 mars a été reporté de six mois.

Autres sports:

Athlétisme: Anne Zagré et Eline Berlings peuvent être déçus, les Mondiaux de Nankin sont postposés à 2021. Les deux Belges s’étaient qualifiés pour cette compétition.

Le marathon de Paris qui devait réunir 60.000 participants inscrits a été reporté au 18 octobre.

Le marathon de Rome a également été annulé.

Rugby: le match opposant l'Italie à l'Angleterre pour le tournoi des 6 nations a été annulé.

Judo: Grand Prix de Rabat

Triathlon: World Series à Abou Dhabi

Golf: les qualifs à l'Open de Chine, épreuve du Tour européen, ont été déplacées à Lagoi au lieu de Haikou prévues du 25 au 28 février à Haikou.

Esport: oui, même les compétitions de Esport sont touchées par le coronavirus! L'Overwatch, les séries mondiales prévues à Suzhou du 23 au 25 avril ont été annulées, et League of Legends, Riot Games, l’éditeur de League of Legends, a reporté la reprise du championnat chinois LPL 2020, prévue le 5 février.

Les compétitions maintenues:

JO et EURO:

Les deux plus grandes compétitions de l'été (JO et Euro) vont rassembler des millions. Le risque est donc énorme. Actuellement, on attend de voir...

L'Euro de football: Pour le moment, aucun report ou délocalisation n'est programmée pour cet Euro spécial qui se joue, une fois n'est pas coutume, sur tout le continent. Cependant, l'UEFA a d'ores et déjà annoncé qu'elle suivait attentivement la situation. Pour rappel, le match d’ouverture se disputera à Rome, dans le pays le plus touché par la maladie.

Les JO de Tokyo: pour le comité olympique, rien n'a encore été décidé. Le Japon, où se baladera la flamme, compte environ 250 cas de coronavirus. L'OMS attend de voir comment la situation va se décanter et attendra probablement fin mai pour prendre sa décision.

Jupiler Pro League: aucun match ne sera annulé ou reprogrammé pour le moment. Il existe juste des nouvelles consignes pour les matchs de Pro League.

Cyclisme:

Pour le moment, le Tour de France et le Giro (9-31 mai), dont l'arrivée est prévue à Milan (zone fortement touchée) ne sont pas impactés par le coronavirus. Il est encore un peu tôt pour se prononcer sur ces deux épreuves mythiques.

Tennis:

Aucune information n'a été communiquée pour le moment à propos du tournoi de Roland-Garros.

Autres sports:

Duathlon: championnat d'Europe à Punta Umbria en Espagne.