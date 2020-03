Triple vainqueur de l’UMTB, La légende espagnole Kilian Jornet offre en accès libre aux internautes trois de ses films issus de la série "Summint of my life" (Les sommets de ma vie).

Sur le site internet de l'athlète on peut lire ces mots "L'outdoor qui devient indoor. Bien que ce que j'aime le plus, c'est d'être en montagne, les circonstances actuelles obligeront beaucoup d'entre nous à passer plus de temps à la maison.Pour rendre le moment plus supportable et vous motiver à vous entraîner à la maison ou à recharger l'énergie pour plus tard, nous vous proposerons gratuitement et pendant une semaine les films du projet Summits of My Life.

C'est vrai qu'en ces temps de confinement, cette initiative apporte un grand bol d'air et des images incroyables.

a voir sans modération.