Cédric Charlier a joué un bien mauvais tour au club qui lui a offert le titre de champion de Belgique la saison passée.

Décidément, le Dragons aime répéter les mauvaises copies. Déjà pris en traître au Waterloo Ducks jeudi passé, il a répété son exercice hier. Pourtant, il avait bien démarré la rencontre en installant un jeu fluide et bien construit. De quoi convaincre le stade bien rempli qu’on allait assister à une belle rencontre. Le Racing se disait la même chose, et plus particulièrement Cédric Charlier qui avait fait le détour la saison passée par Brasschaat. C’est lui qui poussait la défense locale à la faute et Tanguy Cosyns qui convertissait le stroke logiquement sifflé par Mlle Martin Schmets. C’est Charlier également qui doublait le score à la 33e minute en profitant d’une largesse de la défense du Dragons. Max Lootens ne digérait pas ces deux buts : "Ce sont des buts qu’on ne peut pas prendre. On n’était pas assez présents sur le terrain, en tout cas pas avec le couteau entre les dents. C’était trop léger. On faisait bien bouger la balle, mais on ne mettait pas assez de pression sur le Racing. On a corrigé ça en seconde mi-temps et le résultat est venu assez vite."