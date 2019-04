Le Brabançon a signé le meilleur résultat belge à Quarteira, où Hanne De Vet s'est classée 12e, Séverine Bouchez, 16e et Kiara Lenaertz, 20e...

Excellent résultat signé par Christophe De Keyser lors de la manche de Coupe d'Europe à Quarteira ! Le Brabançon s'y est, en effet, classé 10e d'une épreuve disputée sur la distance olympique (1,5 km de natation, 40 km à vélo, 10 km à pied) et remportée par l'Espagnol Alberto Gonzalez. Celui-ci s'est imposé au sprint, en 1h50'28, devant le Néerlandais Dijkstra (1h50'29) et le Norvégien Thorn (1h50'31).

Seul triathlète belge engagé côté masculin, De Keyser a bouclé son parcours en 1h52'25 après avoir intégré un peloton de poursuite derrière deux échappés pendant la partie cycliste. Mais la décision s'est jouée sur les 10 km à pied, que Christophe a couru en 34'23, soit à deux minutes du Top 5 qui s'est disputé la victoire.

Côté féminin, l'Allemande Laura Lindemann s'est aisément imposée, en 2h04'36, devant la Française Morier (2h07'34) et la Britannique Alden (2h07'58). Hanne De Vet s'est montrée la meilleure des trois Belges au départ, terminant 12e en 2h11'47. Séverine Bouchez s'est classée 16e, en 2h14'05, et Kiara Lenaertz 20e, en 2h15'56.

Heemeryck gagne (encore), cette fois à Gran Canaria !

Nouvelle victoire pour Pieter Heemeryck ! Après Salou, le Louvaniste de 29 ans s'est imposé à Gran Canaria sur l'épreuve mi-distance comptant pour le circuit Challenge Family. Heemeryck a bouclé son parcours de 1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied en 4h00'44, devançant de 1'37 le Suisse Küng et de 3'29 l'Espagnol Font.

Sixième l'an dernier, Pieter a dû s'employer derrière Küng, en tête après la natation et le vélo. Mais il est quand même parvenu à reprendre 1'30 au Suisse en moins de 3 km pour prendre la tête de la course et la garder jusqu'à l'arrivée !

Le prochain rendez-vous de Pieter Heemeryck sera le Mondial du circuit Challenge Family, le 3 juin, à Samorin (Slovaquie). Et ce, avant de s'attaquer à d'autres objectifs dans la perspective de l'Ironman d'Hawaï qu'il a projeté de disputer l'an prochain.

