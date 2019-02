Avant le coup d’envoi du tour préliminaire de la coupe du Monde 2020, la Belgique avait pour unique objectif de terminer en tête du groupe. Après deux victoires, les Mini-Diables s’offraient une belle finale face au pays hôte, la Suède. Cette dernière a également signé deux succès. En jeu ? La qualification pour le tour Principal, dans un groupe plus ouvert, en compagnie de la France et la Serbie.

Avec une salle acquise à leur cause, près de 2000 spectateurs, les Suédois espéraient bien jouer un mauvais tour aux Belges. Le début de rencontre des Mini-Diables était catastrophique. Ils encaissaient deux buts, dont un entaché d'une faute, en quatre minutes, via le buteur maison Zhubi. Mais "Boom Boom" Dujacquier relançait les siens. Diniz égalisait, après dix minutes ! La finale tenait toutes ses promesses. En contre, Hiseni trompait Mageren ! Le gardien de la Suède sortait de gros arrêts face à Ouadi, Adnane et Chaibai. A six secondes de la fin du premier acte, une superbe volée de Sababti remettait les compteurs à zéro.



Dès la reprise, Adnane frappait un grand coup et mettait les Belges aux commandes de la partie. Sababti lui emboîtait le pas : 5-3 ! Dans la foulée, Diniz touchait le cadre ! La Belgique comprenait enfin les plans suédois... Rahou passait à deux doigts de tromper le portier adverse. Mais Legiec permettait à la Suède de revenir dans le match.



Au final, la Belgique l'emportait 8-5 !



Le prochain rendez-vous des Belges se déroulera en France, fin octobre, afin de tenter de décrocher leur billet pour le tour Elite. La route est encore longue. Mais les Mini-Diables ont pris un bon départ ! A suivre.

Belgique 8 – Suède 5

Buts : 1ère Zhubi (0-1), 4e Zhubi (0-2), 7e Dujacquier (1-2), 10e Diniz (2-2), 12e Hiseni (2-3), 20e Sababti (3-3), 31e Adnane (4-3), 32e Sababti (5-3), 25e Legiec (5-4), 31e Diniz (6-4), 36e Dujacquier (7-4), 38e Söderqvist (7-5), 39e Dujacquier (8-5).