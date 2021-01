La Belgique a pris la 23e place de l'épreuve du relais messieurs 4x7,5 km à Antholz-Anterselva, comptant pour la Coupe du monde de biathlon samedi en Italie. La France s'est imposée devant la Norvège et la Russie.

La France a signé un chrono cumulé de 1h14:25.8 pour devancer les Norvégiens de Johannes Thingnes Boe de 8/10es de seconde. Les Russes sont 3e à 50.8 secondes.

Les Belges ont terminé 23e et avant-dernier après avoir été doublé. Florent Claude a commis 1 erreur durant son parcours pour passer le relais en 11e position à seulement 42 secondes du leader. Thierry Langer a commis 7 fautes au tir pour retomber à la 21e place (à 2:44), pour 5 à Tom Lahaye-Goffart, le 3e relayeur qui se situait alors déjà à plus de 5 minutes de la tête de course. Pjotr Dielen a été éliminé comme dernier relayeur.

Chez les dames, la Française Julia Simon, 24 ans, a remporté l'épreuve du départ groupé sur 12,5 km en 37:05.5 (trois fautes au tir) pour devancer la Suédoise Hanna Oeberg (1 faute au tir) de 2/10e de seconde. L'Autrichienne Lisa Theresa Hauser (1), 3e à 3.5, complète le podium. C'est le deuxième succès de la saison pour Julia Simon et le 3e de sa carrière. La Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, 7e, conserve la tête du classement général de la Coupe du monde.

Dimanche, le programme est inversé avec le relais 4x6km pour les dames et le départ groupé pour les messieurs.