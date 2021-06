Coupe du monde de gymnastique: Déjà une victoire pour Nina Derwael, Lisa Vaelen sur le podium des barres asymétriques Autres sports BELGA Nina Derwael a remporté le concours des barres asymétriques lors de l'étape de la Coupe du monde par agrès de gymnastique artistique samedi à Osijek en Croatie. Lisa Vaelen a réussi à se hisser sur le podium. © BELGA

La double championne du monde de cet agrès a été créditée d'une note de 15.000 pour s'imposer devant la Hongroise Zsofia Kovacs (14.266). Lisa Vaelen est 3e avec une note de 13.633. Engagé en finale du cheval d'arçons, Maxime Gentges a réalisé "un exercice propre, mais de difficulté moindre par rapport aux qualifications", a expliqué la fédération belge de gymnastique dans son communiqué. Il obtient la 5e place avec 13.533 au compteur dans un concours remporté par l'Albanais Matvei Petrov (15.166) devant le Kazakh Nariman Kurbanov (15.033), 2e et le Hongrois Krisztofer Meszaros (14.066). Dimanche, Nina Derwael et Lisa Vaelen sont également engagées en finale de la poutre. Noah Kuavita concourra en finale à la barre fixe. Nina Derwael n'était plus apparue en compétition au niveau international depuis les Mondiaux de Stuttgart il y a presque deux ans, en octobre 2019.