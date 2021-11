Avec un chrono de 1:46.450, il a échoué à 1.28 du vainqueur, le Chinois Zhongyan Ning (1:45.167). Ce dernier a devancé l'Américain Joey Mantia (1:45.53) et le Sud-Coréen Min Seok Kim (1:45.63).

Le Louvaniste de 30 ans va maintenant prendre la direction de l'Amérique du Nord pour les manches de Salt Lake City (3-5 décembre) et de Calgary (10-12 décembre). Sur les patinoires de haute altitude, la glace est plus lisse et la résistance à l'air est moindre.

Il pourra notamment se tester sur le mass-start, épreuve qui n'était pas au programme à Stavanger et sur laquelle il a décroché l'argent lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018.