Il est devenu, à 35 ans, le premier skieur britannique à s'imposer en Coupe du monde de ski alpin. Ryding a devancé les Norvégiens Lucas Braathen, nouveau leader du classement de la spécialité, et Henrik Kristoffersen. Armand Marchant n'a pas disputé la seconde manche. Ryding, avec un temps cumulé de 1:41.26, a devancé de 38 centièmes Lucas Braathen, vainqueur à Wengen la semaine dernière, et Kristoffersen, pourtant 24e seulement de la première épreuve, de 65 centièmes.

Au terme de ce 5e des 9 slaloms de la saison, Braathen compte 235 points et a dépossédé le Norvégien Sebastian Foss-Solevag, parti à la faute, de son dossard rouge de leader (180). Marchant est 22e (67). Au général, le Suisse Marco Odermatt est toujours largement en tête (1120), devant le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (785).

Les Français Clément Noel et Alexis Pinturault, respectivement 2e et 7e de la première manche, ont connu une seconde manche compliquée. Le premier a terminé 15e alors que le second n'a pas terminé.

Armand Marchant n'est lui pas parvenu à se hisser en seconde manche. Coupable d'une rapide erreur, il a malgré tout pu remonter pour passer la porte et ponctuer sa course. Avec un chrono de 56.21, il a signé le 45e et dernier temps des 68 engagés qui ont franchi la ligne d'arrivée, loin du top 30 qualificatif pour la seconde manche. C'est la 2e fois cette saison que le Belge ne parvient pas à se hisser en 2e manche. Début janvier à Adelboden, il avait terminé 32e de la première manche.

Une deuxième descente est encore prévue dimanche à Kitzbühel. Vendredi, Kilde a remporté la première devant les Français Johan Clarey et Blaise Giezendanner. Après le slalom de Schladming, mardi en Autriche, les skieurs prendront la direction de la Chine pour disputer les Jeux Olympiques de Pékin.